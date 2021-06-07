МИД Китая оценил слова Путина о главной проблеме империй Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слова российского президента Владимира Путина о дальнейшей судьбе империй заставляют задуматься. Об этом в понедельник, 7 июня, заявил официальный представитель китайского министерства иностранных дел Ван Вэньбинь в ходе брифинга.

Накануне российский лидер заявил, что Штаты, выстраивая отношения с другими государствами, следуют по пути СССР. По словам Владимира Путина, основной проблемой империй является ощущение ими могущества, которое якобы позволяет прощать себе ошибки. Однако в таких случаях количество проблем только нарастает.

Ван Вэньбинь отметил, что на рост или упадок государств влияют на только их действия, но и отношения к ним со стороны мирового сообщества.

- Мир сегодня претерпевает серьезные изменения. То, как поступают крупные державы и как они относятся к другим государствам, будет определять подъем и падение их самих и определять будущее и судьбу человечества, - цитирует слова представитель МИД Китая агентство Синьхуа.

Дипломат добавил, что Китай всегда считал недостойным для ведущих держав нападение на другие страны, вмешательства в их внутренние дела и запугивание военной силой. По мнению Вэньбиня, крупным державам, напротив, необходимо брать на себя больше ответственности и обязательств и вносить больший вклад в поддержание стабильности в мире.