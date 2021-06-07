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Спорт7 июня 2021 17:34

РУСАДА получило от WADA план восстановления статуса соответствия

Этот план необходимо реализовать до 16 декабря 2022 года
Ксения АНУФРИЕВА
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РУСАДА получило от WADA план восстановления статуса соответствия. Фото: Александр Щербак/ТАСС

РУСАДА получило от WADA план восстановления статуса соответствия. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Российское антидопинговое агентство РУСАДА получило от WADA план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, которого лишилось в декабре прошлого года из-за решения Спортивного арбитражного суда. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщил исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов.

По его словам, данный план восстановления статуса соответствия необходимо реализовать до 16 декабря 2022 года.

- Мы получили план восстановления, разработанный и утвержденный Всемирным антидопинговым агентством. Цель плана – тщательный мониторинг нашего агентства в течение двухлетнего периода для того, чтобы подтвердить с максимальной уверенностью выполнение российской стороной условий восстановления по решению CAS и нормами международного стандарта, - отметил Михаил Буханов в интервью агентству ТАСС.

Напомним, в декабре CAS частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства к РУСАДА, лишив российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.