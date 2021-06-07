Глава Евросовета – Путину: Отношения ЕС с Россией находятся на низком уровне

ЕС осуждает «незаконную, провокационную и подрывную деятельность» Москвы, заявил Шарль Мишель Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

В ходе беседы глава Евросовета заявил российскому лидеру, что солидарен с позицией Евросоюза по отношению к Москве, говорится на сайте политического органа. По словам Мишеля, ЕС осуждает ее «незаконную, провокационную и подрывную деятельность» против Брюсселя.

Как отметил председатель Евросовета, отношения между Россией и ЕС находятся на низком уровне, что не отвечает интересам обеих сторон. Мишель заявил, что Брюссель продолжит поддерживать независимость и территориальную целостность Украины, а также напомнил об ответственности Москвы за реализацию Минских соглашений.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Белоруссии на фоне экстренной посадки самолета рейса Ryanair. Глава Евросовета заявил, что белорусские власти должны освободить политзаключенных и прекратить репрессии, и в этом вопросе Россия может сыграть важную роль.

Также в процессе беседы Путин и Мишель затронули темы вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, борьбы с пандемией коронавируса и ситуации в Ливии.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава российского МИД Сергей Лавров высказал мнение, что европейские страны в отношениях с Россией возводят разделительные линии, как окопы на фронте. Министр также заявил, что Запад продолжает вмешиваться в суверенные дела России и ее союзников, отметив, что в западных странах «менталитет «хайли-лайкли»» продолжает применяться ко всем ситуациям.

До этого Лавров заявлял, что у Брюссель уничтожил отношения с Москвой.