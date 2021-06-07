Путин в разговоре с главой Евросовета заявил о контрпродуктивности санкций против Белоруссии Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем указал на контрпродуктивность дполнительных мер санкционного давления Европейского союза на Белоруссию. Об этом в понедельник, 7 июня, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что глава государства и главы Евросовета также обсудили борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, перспективы сертификации в Евросоюзе российской вакцины от вируса «Спутник V».

- Владимир Путин во время разговора главой Европейского совета отметил, что нынешнее состояние связей российской и европейский сторон нельзя считать удовлетворительным. Политики обсудили внутриукраинский кризис. Кроме того, президент России указал на контрпродуктивность мер санкционного давления со стороны Евросоюза на Белоруссию, как и в целом любых попыток вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства, - говорится в сообщении.

Российский лидер в ходе разговора отметил безальтернативность «Минска-2» по урегулированию ситуации на Украине.