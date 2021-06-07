Умер Игорь Векслер, старейший журналист ТАСС

Журналист ТАСС Игорь Векслер. Фото: Кавашкин Борис/Фотохроника ТАСС

Умер Игорь Векслер, старейший журналист российского агентства ТАСС. Его не стало в возрасте 83 лет. Как сообщила ТАСС в понедельник, 7 июня, его дочь Ксения Юхананова, причиной смерти журналиста стало заражения коронавирусной инфекцией.

Игорь Векслер родился в 1937 году, в ТАСС он работал почти 60 лет своей жизни, придя в агентство в 1964 году. За свою карьеру журналист публиковался во всех ведущих газетах государства, был дружен со многими выдающимися деятелями отечественной культуры. Игорь Векслер побывал в командировках в горячих точках, передавал репортажи с территорий Соединенных Штатов, Франции, ФРГ и других стран.

- До последнего ходил на работу, приходил в редакцию, читал, давал советы, подсказывал. Казалось, что будет еще бежать, бежать и бежать, но, к сожалению, бег завершился. Это огромная потеря. Он был символом преданности ТАСС. Мы плачем, - сообщила культурный обозреватель агенства Ольга Свистунова.

Игорь Векслер был обладателем почетного звания «Заслуженный работник культуры России», в 2004 году ему была объявлена благодарность президента страны за заслуги в развитии и совершенствовании информационного дела и многолетнюю плодотворную работу.