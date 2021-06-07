Минфин России исключил введение запрета на расчеты в долларах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Регуляторное стимулирование сокращения использования американской валюты в расчетах не может включать в себя запреты на использование доллара. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщается на официальном сайте российского министерства финансов.

- Переход в международных расчетах с доллара на рубли и нацвалюты торговых партнеров России происходит естественным путем. Министерство финансов такой переход поддерживается, в том числе формируя соответствующие регуляторные стимулы. Никаких запретов такие стимулы не могут включать - только экономические методы, - говорится в сообщении.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня глава департамента контроля за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев сообщил о необходимости создания стимулов для дальнейшего сокращения использования доллара в расчетах на территории РФ.

Напомним, во время своего выступления на ПМЭФ российский президент Владимир Путин заявил о готовности страны перейти на расчеты с партнерами в национальных валютах, в том числе на евро. Глава государства отметил, что Соединенные Штаты сами не ценят доллар, поскольку используют его в качестве инструмента конкурентной и политической борьбы.