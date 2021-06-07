Клинцевич усомнился, что Байден согласится на встречу с Зеленским после переговоров в Женеве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация президента США Джо Байдена передумала организовывать встречу с Владимиром Зеленским. Изначально Киев полагал, что переговоры удастся провести перед российско-американским саммитом. Но планы сорвались.

Российский политолог, бывший член Совфеда Франц Клинцевич объяснил, почему встреча не состоится.

- Зачем встречаться с дочкой Петра Великого, если можно все обсудить с самим Петром Великим? Не в обиду Зеленскому, но ни Украина, ни он сам представляют в мировой политике даже нуля, - отмечает Клинцевич.

На фоне того, что Россия запускает «Северный поток-2» позиция Украины еще более ослабевает. Теперь не остается рычагов давления на нашу страну.

- Байдену приходится считаться с такой ситуацией. Решать большинство горячих вопросов без России и Путина просто нельзя. Нет уверенности, что после саммита Байден решится на встречу с Зеленским. Все необходимые указания он сможет передать Киеву через заместителя, - заключил политик в беседе с Life.ru.

Встреча Владимира путина и Джо Байдена намечена на 16 июня в Женеве.