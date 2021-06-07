Беспилотник MQ-25 Stingray впервые осуществил дозаправку самолета в воздухе. Фото: кадр из видео

Американский беспилотник MQ-25 Stingray от компании Boeing стал первым беспилотным летательным аппаратом в истории, который осуществил дозаправку другого самолета в воздухе. Об этом в понедельник, 7 июня, говорится в сообщении на официальном сайте компании Boeing.

Отмечается, что в ходе испытательного полета беспилотник успешно выдвинул шланг и перекачал топливо в воздушное судно американских военно-морских сил F/A-18 Super Hornet.

- Тем самым он показал, что данный аппарат полностью готов к выполнению своей основной цели - проведения дозаправки в воздухе. Программа MQ-25 Stingray направлена на развитие беспилотных возможностей для посадки на авианосцы, выполнения дозаправки других самолетов и обеспечения некоторых возможностей разведки и сбора данных. Последняя задача является вспомогательной, - говорится в сообщении.

Три года назад Командование авиационных систем ВМС Соединенных Штатов выдало компании Boeing контракт на 805,3 миллиона долларов на проектирование, разработку, производство, испытания, поставку и техническую поддержку беспилотников MQ-25.