Пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления работы соцсети Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько пользователей социальной сети Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления ее работы. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщил в ходе беседы с журналистами глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

- Коллективный иск к Роскомнадзору в Таганский районный суд Москвы из-за замедления Twitter подали политики Илья Яшин и Евгений Доможиров, фоторедактор Meduza Евгений Фельдман и муниципальный депутат российской столицы Вадим Коровин, - цитирует его слова агентство ТАСС.

Напомним, в марте Роскомнадзор замедлил работу социальной сети из-за отказа руководства сервиса удалять незаконный контент. Замедление было реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. В мае ведомство вняло ограничения к сервису в фиксированных сетях, однако сохранило замедление работы Twitter на мобильных устройствах.

Павел Чиков отметил, что в своем заявлении истцы утверждают, что никогда не публиковали нелегальный контент, не призывали к насилию, не оправдывали насилие или дискриминацию.

- Вмешательство в нормальное функционирование сервиса со стороны сотрудников Роскомнадзора представляет собой вмешательство в право административных истцов на свободное выражение своего мнения, - говорится в иске.

Подавшие в суд пользователи потребовали прекратить применение мер против Twitter.