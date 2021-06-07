Психолог перечислила три правила, которые научат детей распоряжаться деньгами Фото: Евгения ГУСЕВА

Научить ребенка обращаться с деньгами – это непростая задача, которая стоит перед каждым родителем. Начинать закладывать данный фундамент нужно в 3-4 года.

Как это сделать - рассказала детский и семейный психолог, кандидат психологических наук Наталья Искра.

Основа правильного финансового поведения держится на трех китах.

Первый кит – модель, которую ребенок видит в семье. То есть то, как обращаются с деньгами родители и другие родственники.

- Если вы, например, шопоголик, то нужно объяснить ребенку, почему деньги тратятся на вещи и какие в этой истории имеются минусы. В таком случае это опыт, которые маленький человек будет осмысливать, - отмечает психолог.

Второй кит – карманные деньги. Без них никуда. Своя наличность должна иметься у маленького человека уже в 4-5 лет. Причем ребенок должен сам ею распоряжаться, а не следовать пожеланиям родителей.

- Если на что-то не хватает средств, то не нужно их добавлять. Это формирует кредитное поведение. Ребенок должен понимать, что требуется приложить больше усилий, подождать определенное время, чтобы накопилась вся сумма. – советует Искра.

Третий кит — это обсуждение с ребенком семейного бюджета. Нужно проговаривать на какие цели будут тратиться деньги, но при этом никого не обвинять.

- Не в коем случае нельзя упрекать ребенка, что он порвал штаны и сокрушаться, что из-за этой траты семья не сможет купить колбасы. Цель таких советов – научить маленького члена семьи планировать траты , тогда к моменту взросления у него будет понимание, как строится финансовая модель, - заключила эксперт в беседе с Пятым каналом.