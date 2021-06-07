США сообщили о выводе из Афганистана половины войск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вывод войск Соединенных Штатов из Афганистана завершен наполовину. Об этом в понедельник, 7 июня, заявил командующий Центральным командованием американских ВС генерал Кеннет Маккензи в ходе брифинга.

- Мы примерно на полпути, все проходит очень гладко. Мы намерен по-прежнему преследовать террористические группировки с более широких горизонтов. В настоящее время мы работаем с друзьями и партнерами в регионе, чтобы выстроить подобный потенциал в дальнейшем, - сообщил он.

Как сообщал сайт kp.ru, американская администрация сообщила, что к маю этого года начнет вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. Президент США Джозеф Байден говорил, что американские военнослужащие и союзники по НАТО выйдут из Афганистана до 20-й годовщины террористической атаки 11 сентября.

Накануне сообщалось, что США вывели из Афганистана не менее трети своих войск, а также вывезли вооружение, которое поместилось бы в 300 военно-транспортных самолетах.