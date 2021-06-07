Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика7 июня 2021 19:03

Аналитик назвал единственный способ снизить закредитованность россиян

Долговая нагрузка на россиян растет
Елена АКИМОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Аналитик назвал единственный способ снизить закредитованность россиян

Аналитик назвал единственный способ снизить закредитованность россиян

Фото: Олег УКЛАДОВ

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» доктор экономических наук Игорь Николаев назвал единственный способ, который, по его мнению, способен снизить закредитованность россиян.

Статистика такова: по итогу мая банки выдали населению кредитов на 1,14 трлн рублей. Это лишь на 12% меньше, чем в апреле. Долговая нагрузка на заемщиков остается очень высокой и справиться ней россиянам не под силу.

- Кредитная активность не охлаждается, так как имеется стабильно высокий спрос. При этом динамика реальных располагаемых доходов населения в первом квартале снизилась на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, – отмечает аналитик в беседе с NEWS.ru.

На фоне падающих доходов люди пытаются поддерживать привычный уровень жизни и делают это в кредит.

Многие не справляются и следующий шаг – это банкротство. По итогам прошлого года число людей, прошедших данную процедуру, увеличилось на 60%.

- Проблемы заемщиков могут отразиться на банковской системе. Единственный выход из ситуации – это рост доходов населения. Тогда люди смогут решать свои проблемы, не залезая в долги, - заключил эксперт.