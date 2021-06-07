Аналитик назвал единственный способ снизить закредитованность россиян Фото: Олег УКЛАДОВ

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» доктор экономических наук Игорь Николаев назвал единственный способ, который, по его мнению, способен снизить закредитованность россиян.

Статистика такова: по итогу мая банки выдали населению кредитов на 1,14 трлн рублей. Это лишь на 12% меньше, чем в апреле. Долговая нагрузка на заемщиков остается очень высокой и справиться ней россиянам не под силу.

- Кредитная активность не охлаждается, так как имеется стабильно высокий спрос. При этом динамика реальных располагаемых доходов населения в первом квартале снизилась на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, – отмечает аналитик в беседе с NEWS.ru.

На фоне падающих доходов люди пытаются поддерживать привычный уровень жизни и делают это в кредит.

Многие не справляются и следующий шаг – это банкротство. По итогам прошлого года число людей, прошедших данную процедуру, увеличилось на 60%.

- Проблемы заемщиков могут отразиться на банковской системе. Единственный выход из ситуации – это рост доходов населения. Тогда люди смогут решать свои проблемы, не залезая в долги, - заключил эксперт.