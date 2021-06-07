Первый заместитель генерального директора «Комсомольской правды» Роман Карманов стал главой фонда культурных инициатив Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый заместитель генерального директора «Комсомольской правды» и победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Роман Карманов назначен генеральным директором фонда культурных инициатив. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщил первый заместитель главы президентской администрации Сергей Кириенко.

- До недавнего времени Роман Владимирович был первым заместителем главы медиахолдинга «Комсомольская правда», в настоящее время фондом президентских грантов как учредителем фонда культурных инициатив он назначен на должность генерального директора фонда культурных инициатив, - сообщил он.

Первый замглавы администрации президента России обратил внимание, что Роман Карманов является победителем конкурса «Лидеры России. Политика», поэтому его назначение главой фонда является продолжением последовательной системы кадрового отбора и продвижения талантливых управленцев.

Напомним, что данный конкурс проводился по поручению главы государства для выявления наиболее перспективных лидеров, которые обладают необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности в России.

Как писал сайт kp.ru, в апреле в своем послании парламенту Владимир Путин заявил, что в России будет создан фонд культурных инициатив, который будет заниматься выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества. В мае президент страны подписал соответствующий указ