Ученые из США заявили о доказательствах искусственного происхождения коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

У коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 есть генетический след, которым не обладает естественный коронавирус. Об этом в понедельник, 7 июня, говорится в статье доктора Стивена Куэя и профессора физики Калифорнийского университета в Беркли Ричарда Мюллера, которую опубликовали в издании The Wall Street Journal.

Американские ученые нашли у нового коронавируса последовательность геномов в комбинации CGG-CGG, которая крайне редко встречается в природе. Куэй и Мюллер утверждают, что у естественных коронавирусов такой последовательности нет, а новая инфекция не могла так просто сама ее получить.

- Во всем классе коронавирусов не нашлось комбинации CGG-CGG, которая возникла бы естественным путем. Обычный способ приобретения вирусами новых навыков в данном случае не работает. Сторонники того, что патоген перешел к человеку от животного, должны объяснить, почему новый коронавирус во время мутации и рекомбинации выбрал наименее предпочтительную последовательность? Почему вирус повторил комбинацию, которую сделали бы исследователи в лаборатории? Вы верите, что это произошло случайно?, - говорится в статье.

Еще одним «доказательством искусственного происхождения» коронавируса ученые из Соединенных Штатов назвали резкое различие в его генетическом разнообразии.

Как писал сайт kp.ru, эксперты международной группы Всемирной организации здравоохранения в своем докладе утечку коронавируса из лаборатории назвали «крайне маловероятной».

Напомним, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко говорил, что ни одна из версий о происхождения коронавирусной инфекции в мире в настоящее время не может быть официально доказана.