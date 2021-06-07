Пресс-секретарь Лукашенко пообещала представить «много интересного» о работе NEXTA Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь белорусского президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что в скором времени будет представлено «много интересного» о работе признанного на территории республики экстремистским Telegram-канала NEXTA. Об этом она сообщила в понедельник, 7 июня, в интервью изданию РИА Новости.

- Рано или поздно все тайное становится явным. Я убеждена, что в данной ситуации именно так и будет. Будут озвучены фамилии, и ещё много всего интересного. Чуть позже, - сообщила Наталья Эйсмонт, отвечая на вопрос о том, готовы ли белорусские власти представить дополнительную информацию по озвученным Романом Протасевичем данным о финансировании канала или огласить её публично.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее задержанный основатель канала Роман Протасевич заявил, что после завершения активной части протестов в Белоруссии планировалось перевести Telegram-канал Nexta на российскую повестку. Он также перечислил имена тех, кто координировал протесты в Белоруссии.