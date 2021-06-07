МИД России уведомил Нидерланды о денонсации налогового соглашения Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нидерланды получили официальное уведомление от российского министерства иностранных дел о денонсации налогового соглашения об избежании двойного налогообложения. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщил представитель Министерства финансов Нидерландов Ханс Вейлбриф в своем письме национальному парламенту.

- Российская сторона уведомила нас о выходе из налогового соглашения. Это означает, что оно прекратит свое действие 1 января 2022 года. Мы считаем, что это шаг в неверном направлении, однако он не является необратимым. Обе стороны соглашения получают преимущества от хорошо функционирующего договора. Нидерланды продолжат усилия по вовлечению России в диалог и решению вопроса до конца года, - говорится в письме.

Как писал сайт kp.ru, 26 мая президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения между РФ и Нидерландами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.