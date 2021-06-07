Байден пригласил Зеленского в Белый дом летом 2021 года Фото: REUTERS

Американский президент Джозеф Байден во время телефонного разговора с президентов Украины Владимиром Зеленским пригласил его посетить Вашингтон летом текущего года. Об этом в понедельник, 7 июня, пишет агентство Reuters.

Во время беседы с украинским лидером глава Соединенных Штатов сообщил, что будет «отстаивать суверенитет Украины» на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня.

- Байден сказал Зеленскому, что с нетерпением ждет встречи с ним в Белом доме этим летом, - говорится в материале издания.

Напомним, ранее портал Axios, ссылаясь на своим источники сообщил, что в администрации Белого дома передумали приглашать украинского президента Владимира Зеленского на встречу с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом в Вашингтон до июньского саммита России - США в Женеве.