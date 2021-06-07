В Белом доме рассказали об ожиданиях перед встречей Путина и Байдена Фото: REUTERS

В Белом доме заявили, что американский президент Джозеф Байден встречается с российским лидером Владимиром Путины не вопреки разногласиям, а благодаря их наличию. Прямой разговор глав двух государств назвали лучшим способом понять планы российской стороны. Об этом в понедельник, 7 июня, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

- Байден встречается с Путиным не вопреки разногласиям, а благодаря их наличию - над многим надо работать. Встречу с Путины американская сторона не рассматривает как «поощрение» - это просто защита наших интересов. Президенту США важно рассказать российскому коллеге о своей позиции и услышать его позицию, - сказал он.

Как писал сайт kp.ru, ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американская сторона не будет отказываться от запланированных на 16 июня в Женеве переговоров президентов России и США, поскольку рассчитывает с их помощью понять планы и намерения Москвы.