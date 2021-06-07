Росстат назвал продукты-лидеры по росту цен за май 2021 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Продовольственная инфляция в России в мае текущего года в месячном выражении ускорилась до 0,96 процента, а в годовом выражении - до 7,4 процента. Об этом в понедельник, 7 июня, говорится в сообщении на официальном сайте Росстата.

Отмечается, что с начала текущего 2021 года продовольственные товары на территории России подорожали на 4,85 процента.

Специалисты Росстата назвали продукты-лидеры по росту цен за минувший месяц. В список вошли свекла (+35,3 процента), капуста (+25,2 процента), морковь (+18,8 процента), картофель (+15,4 процента), лимоны (+12,8) и лук (+11,3). В перечне лидером по росту цен также оказались виноград, майонез, баранина, гречка и маргарин.

В список лидеров по снижению стоимости ведомство включило помидоры, огурцы, яйца и бананы.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава российского министерства финансов Антон Силуанов назвал два фактора ускорения инфляции. По словам министра, в первую очередь это следствие изменения мировых цен на целый ряд продуктов потребительского свойства. Свою роль также сыграл дополнительный денежный стимул, который был задействован в 2020 году, чтобы поддержать спрос в экономике в России.