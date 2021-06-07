Портрет Павла I продали на аукционе в Лондоне за 1,3 миллиона долларов

"Портрет императора Павла I" (1754-1801) кисти Дмитрия Левицкого, аукцион Christie's

Картина кисти русского художника Дмитрия Левицкого «Портрет императора Павла I» был продан за 1,3 миллиона долларов на аукционе Christie's в Лондоне. Произведение было написано в 1796 году. Об этом в понедельник, 7 июня, свидетельствуют данные торгов на официальном сайте аукциона.

Картина стала одной из сенсаций выставки Левицкого, которая прошла в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге в 2010 году.

- Накануне найденный шедевр, происходивший из венской частной коллекции, мелькал во всех новостных выпусках. Данный портрет происходит из фамильного собрания князей Голицыных, - напомнили представители Christie's.

Еще одни топ-лотом торгов, посвященных русскому искусству, стала «Троице-Сергиева лавра» Роберта Фалька. Полотно выставлялось со стартовой ценой примерно в миллион долларов, однако так и не было продано.

На лондонском аукционе были представлены 239 работ, которые охватывают исторический период с XVIII по XXI век. Среди лотов была не только живопись выдающихся русских мастеров, но и произведения декоративно-прикладного искусства.