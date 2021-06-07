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Спорт7 июня 2021 21:03

World Athletics одобрила заявки 35 российских атлетам на нейтральный статус

Всего на данный момент право выступать на международных стартах имеют 62 российских спортсмена
Ксения АНУФРИЕВА
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World Athletics одобрила заявки 35 российских атлетам на нейтральный статус

World Athletics одобрила заявки 35 российских атлетам на нейтральный статус

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всемирная легкоатлетическая ассоциация World Athletics одобрила еще 35 заявок российских спортсменов для выступления в статусе нейтральных атлетов на международных стартах в этом году. Об этом в понедельник, 7 июня, говорится в сообщении на официальном сайте организации.

В общей сложности допуск для выступления в международных турнирах 2021 года получили уже 62 спортсмена, в том числе серебряный призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко, чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, а также Мария Ласицкене, Илья Иванюк. Четыре заявки World Athletics решила отклонить.

Напомним, в 2015 году ВФЛА временно лишили членства в World Athletics из-за допинг-скандала, из-за чего российские спортсмены смогли выступать на международных турнирах только после получения статуса нейтрального атлета от Всемирной легкоатлетической ассоциации.

Совет World Athletics в марте вернул российских атлетам право претендовать на нейтральный статус для выступления в международных соревнованиях.