Apple представила новые операционные системы iOS 15 и iPadOS 15 Фото: Иван МАКЕЕВ

Компания Apple на конференции WWDC 2021 в понедельник, 7 июня, представила новую версию своей операционной системы для смартфонов iOS 15 со множеством новых изменений.

Открытое бета-тестирование iOS 15 и iPadOS 15 стартует уже в июне текущего 2021 года, а релиз новых версий ожидается в сентябре.

В новой ОС приложению для общения FaceTime дали множество новых функций. iPhone научили выделять голос говорящего, то есть значительно усовершенствовали систему шумоподавления. Кроме того, появится режим «Сетка» для групповых созвонов и портретный режим с размытым фоном. FaceTime сможет работать на смартфонах других производителей, но только в рамках веб-версии.

В аппаратах от Apple появилась возможность просматривать видео «картинка в картинке» благодаря новой функции SharePlay. В новой операционной системе изменится логика уведомлений: появится сводка уведомлений, позволяющая пользователю концентрироваться только на самом важном, а специальная возможность «Фокус» с использованием искусственного интеллекта даст возможность отключить отвлекающие приложения.

- В iOS 15 появилась функция распознавания текста через камеру или фото. iPhone смогут искать объекты на снимках. Значительные изменения коснутся приложений «Кошелек», «Погода» и «Карты», - сообщила в ходе конференции.

Новые функции появились и для наушников AirPods: функция «Фокусирование» сможет выделять нужный голос, а саму гарнитуру можно будет отыскать через «Локатор». Представители компании пообещали также, что пространственное звучание для больших AirPods даст многомерный звук.

Изменения пришли и iPadOS для планшетов: с обновлением виджеты можно свободно размещать на всем рабочем столе, изменилась многозадачность, которая стала гибче и приблизилась по удобству к настольному macOS.