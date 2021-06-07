Росавиация и Ростуризм предупредили о рисках туристических поездок на грузопассажирских рейсах Фото: Иван ВИСЛОВ

Туристические поездки на грузопассажирских рейсах несут большие риски для путешественников и для бизнеса. Об этом в понедельник, 7 июня, говорится в совместном заявлении Росавиации и Ростуризма, опубликованном на официальных сайтах ведомств.

Представители ведомств напомнили, что пока что Россия не возобновила регулярное авиационное сообщение с целым рядом стран, включая Кипр и Тунис. По этим направлениям на сегодняшний день осуществляются только грузопассажирские рейсы, не предусмотренные для перелетов с туристическими целями.

- Понимаем желание путешественников отдохнуть, а предпринимателей – работать. Но просим и туристов, и бизнес учитывать все сопутствующие риски. Путешественники рискует частично или полностью не получить ту услугу, за которую они заплатили деньги. Бизнес рискует получить убытки и не оправдать доверие людей. Мы советуем туристам тщательно выбирать направления для туристических поездок с учетом таких рисков, - говорится в заявлении.

До этого Росавиация неоднократно предупреждала авиационные компании о запрете перевозить организованных туристов на грузопассажирский рейсах. Специалисты ведомства даже пригрозили санкциями в случае выявления фактов продажи таких билетов в составе туристических пакетов.