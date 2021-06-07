В Крыму не будут использовать просочившуюся сквозь дамбу в Украине воду. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель парламента республики Владимир Константинов сообщил, что воду просочившуюся в Крым с Украины сквозь перекрывающую Северо-Крымский канал дамбу, не будут использовать на полуострове, поскольку сомневаются в ее соответствии санитарным нормам.

"То, что происходит у них на эту минуту, это чистой воды ложь, никакого прорыва пока нет. И нам вода их не нужна, потому что она совершенно грязная, необработанная. Там давно не следят ни за какими нормами. Мы категорически против такой воды, мы не будем ее себе брать", - сказал Константинов в эфире телеканала "Россия-24" в понедельник.

Ранее в украинских СМИ появились сообщения о просачивании воды из дамбы на 91-м километре Северо-Крымского канала, которую построили в 2014 году для ограничения подачи воды в Крым.

Напомним, что в 2014 году после того, как Крым вернулся в состав России (за это проголосовало большинство жителей на референдуме) на полуострове начались проблемы с водоснабжением. Украинская сторона в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, соединявший главное русло Днепра с полуостровом, обеспечивая 90% потребностей республики.