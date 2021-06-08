ЕС договорился о единых правилах поведения коллекторов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Евросоюза договорились о единых правилах по продаже неработающих кредитов (NPL) в ЕС и о работе коллекторов, говорится в сообщении Европарламента.

"Переговорщики от Европарламента согласовали с Советом (стран ЕС) общие стандарты Евросоюза, регулирующие передачу плохих кредитов от банков вторичным покупателям при защите прав заемщиков. Участники переговоров согласовали общие обязательные положения для всех государств-членов (ЕС)", - сказано в релизе.

Отмечено, что права заемщиков, которые не могут оплатить свой кредит, и которые приняли решение о его продаже должны уважаться их покупателями с сохранением всей конфидециальной информации. При этом исключается какое-либо преследование.

Согласовано также уделять индивидуальное внимание обстоятельствам кредиторов. Например, наличие у него ипотеки на жильё и способность выплатить кредит используя для этого рефинансирование или изменение условия соглашения с банком. Не исключается продление срока займа или конвертацию валюты.