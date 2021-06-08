Блинкен будет в составе американской делегации на саммите США и России в Женеве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь США Энтони Блинкен будет в составе американской делегации на встрече президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена и российского президента Владимира Путина в Женеве, сказано в распространенном в понедельник, 7 июня, письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Напомним, что встреча американского лидера Джо Байдена и российского президента Владимира Путина запланирована на 16 июня 2021 года. Она пройдет в рамках саммита в Женеве.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что выбор Швейцарии, как страны для встрече с Байденом обусловлен нейтралитетом этой страны к непростой ситуации, сложившейся в последние месяцы, между США и Россией. Лидеры двух стран планируют обсудить насущные вопросы в экономике, эпидемиологической ситуации в мире и решить другие вопросы.