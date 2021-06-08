На Эльбрусе спасли сорвавшегося в расщелину альпиниста

На Эльбрусе спасли альпиниста, сорвавшегося в расщелину. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Эльбрусе спасён альпинист, сорвавшийся в расщелину. Спасатели эвакуировали альпиниста из Липецка с различными ушибами тела и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, сообщает МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

"В 17.00 мск в понедельник поступила информация, что на горе Эльбрус на высоте 4900 метров зарегистрированная группа из двух человек из Самары попросила о помощи. По предварительной информации, один из альпинистов сорвался в расщелину", - говорится в сообщении.

По данным поисково-спасательного отряда, альпинисты сбились с маршрута. В спасательных работах были задействованы семь человек спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС России.

Подобный случай произошел в Сочи в 2020 году. Мужчина сорвался со скалы и провалился в 8-метровую расщелину. Инцидент произошел в районе села Красная Воля. Спасатели помогли 29-летнему туристу подняться и доставили пострадавшего на носилках по горной тропе к машине скорой помощи.