Порошенко пожелал удачи Зеленскому на встрече с Байденом в июле. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-президент Украины Петр Порошенко пожелал удачи нынешнему главе Владимиру Зеленскому на встрече с американским лидером Джо Байденом в июле этого года. Порошено назвал хорошей новостью предстоящую встречу, передает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

- Желаю успеха власти. Когда речь идет о наших интересах в мире, мы одна национальная сборная, а не политические оппоненты, - сказал экс-президент.

По словам Петра Порошенко, "важно, что перед американо-российским саммитом в Женеве Белый дом подтвердил Киеву твердую и непоколебимую поддержку".

Ранее президенты Украины и США провели в понедельник, 7 июня, второй телефонный разговор с момента вступления демократа в должность. Джозеф Байден пригласил Владимира Зеленского посетить в июле 2021 года Белый дом.

Днем ранее Зеленский заявил, что желает встретиться с Байденом на саммите в Женеве до 16 июня (до встречи с Путиным), если у него будет на это время. Он отметил, что понимает загруженность американского президента, но принимать решение по этому вопросу ему.

Напомним, что Зеленский и Байден уже обсуждали политические вопросы, связанные с Украиной по телефону в апреле этого года. Американский президент выразил поддержку Зеленскому, отметив, что "всем сердцем верит в Украину".