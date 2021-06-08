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Общество8 июня 2021 1:58

Генсек НАТО обсудил на встрече с Байденом отношения США и России

НАТО и Вашингтон верят в лучшие отношения с Москвой
Анастасия РЫШКОВА
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Столтенберг обсудил на встрече с Байденом отношения США и России.

Столтенберг обсудил на встрече с Байденом отношения США и России.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом США Джо Байденом завил, что в ходе беседы они согласились в необходимости сдерживать Россию и вести с ней диалог.

"Мы обсудили широкий спектр вопросов: Россию, Китай, международный терроризм, киберугрозы, изменение климата", - сказал Столтенберг журналистам.

Столтенберг подчеркнул, что в разговоре Джо Байденом они согласились, что подход к РФ должен быть двойственным: "внешняя защита и диалог". Генсек НАТО приветствовал факт встречи с Байденом до саммита в Женеве.

"Диалог с Россией - это не признак слабости. Мы сильны, мы едины. Мы должны говорить с Россией", - сказал он.

Столтенберг отметил, что НАТО и США верят в лучшие отношения с Россией, но сложные ситуации требуют обсуждения.

Напомним, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве.