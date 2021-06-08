В Канаде мужчина намеренно сбил семью мусульман, четыре человека погибли. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Канаде водитель автомобиля намеренно сбил семью мусульман из пяти человек в городе Лондон канадской провинции Онтарио, четыре человека погибли.

Один умер на месте, трое скончались в больнице. В живых остался лишь девятилетний ребенок, получивший серьезные травмы. Ему оказана медицинская помощь, врачи отмечают, что в данный момент его жизни ничего не угрожает.

"Мы считаем, что это было преднамеренное действие, атака на жертв произошла из-за того, что они мусульмане", - заявил глава полиции города.

Преступником оказался 20-летний мужчина, он задержан. О причинах его действий не известно, полиция ведет расследование.

Мэр города объявил в связи со случившимся траур, который продлится три дня.

"Произошло массовое убийство, направленное против мусульман, против жителей Лондона и вызванное неописуемой ненавистью", - сказано в заявлении мэра, опубликованном в Twitter.

Градоначальник встретился с представителями мусульманской общины и выразил им соболезнования. Он подчеркнул, что сделает все, чтобы они чувствовали себя в городе в безопастности.