Принц Гарри выбрал имя для дочери до встречи с Меган Маркл. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Букингемский дворец «не знал» о появлении второго ребенка у Меган и Гарри, пока об этом не было объявлено в социальных сетях. Дворец до сих пор отказывается обсуждать, когда королеве сообщили о рождении ее 11 - го наследника, названого в ее честь.

Отмечается, что Принц Гарри знал о имени своей дочери еще в 2019 году.

Напомним, что в воскресенье, 6 июня, днем по британскому времени принц Гарри и Меган Маркл объявили о рождении второго ребенка - девочки по имени Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор. Необычное имя венценосные родители выбрали не случайно. Первая часть имени малышки - это прозвище, которое носила английская королева в молодости, а вторая - имя матери Гарри - принцессы Дианы.

По данным Daily Mail, официальные лица дворца не знали о рождении ребенка до тех пор, пока в социальных сетях Гарри и Меган не сообщили о счастливом событии.