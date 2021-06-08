Россиянам рассказали об особенностях июньских выходных перед Днем России в 2021 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В связи с празднованием Дня России в 2021 году россиян ждут длинные выходные. Праздничный день приходится на субботу - официальный выходной день, а это значит, что к уик-энду добавился еще и понедельник - 14 июня.

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев рассказал о дополнительных бонусах в предверии праздника для граждан России. Он отметил, что приятные события начнутся уже в эту пятницу, 11 июня.

"Статья 95 Трудового кодекса Российской Федерации говорит нам, что продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час", - пояснил он "Российской газете".

Соловьев также отметил, что те россияне, которые в предпраздничные дни находятся в ежегодном оплачиваемом отпуске, получат дополнительный выходной день.

"По общему правилу, если на отпуск выпадает праздничный день, то отпуск на один день продлевается. Перечень таких праздничных дней содержится в ст. 112 Трудового кодекса. Если работодатель отказывается продлевать отпуск, то это незаконно", - сказал Соловьев, отметив, что если работодатель отказался продлевать отпуск, то работник имеет право обратиться в трудовую инспекцию или даже суд.

Праздничные дни могут не коснуться сферы медицины, аварийных служб, военнослужащих и полиции, работники которой должны быть все время в режиме 24/7.