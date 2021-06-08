Байден и Зеленский обсудили планы США предоставить Украине 900 тысяч доз вакцины от коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским обсудил планы по предоставлению Киеву 900 тысяч доз вакцины от нового коронавируса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Лидеры также обсудили необходимость тесного сотрудничества в области энергетической безопасности и борьбы с COVID-19, включая планы США предоставить 900 тыс. доз вакцины для помощи Украине в борьбе с пандемией. Президент Байден пригласил президента Зеленского посетить Вашингтон позже этим летом", - отметила Псаки в распространенном письменном заявлении по итогам переговоров.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что получил от Байдена приглашение посетить Белый дом в июле этого года.

Напомним, что в одном из своих интервью Зеленский заявил, что готов встретиться с Байденом перед американо-российским саммитом в Женеве до 16 июня (до встречи Байдена и Путина - прим.ред.). Он подчеркнул, что понимает загруженность американского лидера, поэтому решение о возможной с ним встрече принимать ему.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джозеф Байден встретятся 16 июня в Женеве.