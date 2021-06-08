Бывший охранник выдал себя за врача и сделал операцию женщине, она умерла. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Женщина 80 лет умерла после того, как бывший охранник в больнице в Пакистане выдал себя за врача и сделал ей операцию.

Шамима Бегум скончалась в воскресенье, 7 июня, через две недели после того, как Мухаммад Вахид Батт попытался вылечить ее рану на спине в государственной больнице в восточном городе Лахор.

«Мы не можем успевать за тем, что делает каждый врач и что все делают в любое время. Это большая больница», - сказал сотрудник администрации больницы Майо в Лахоре, который отказался называть свое имя.

Он сказал, что неясно, какую операцию самозванец провел в операционной, где также присутствовал квалифицированный техник, сообщает Guardian.

Семья Бегум заплатила Батту за операцию и еще два визита на дом, чтобы перевязать ее рану. Когда кровотечение и боль усилились, семья вернула ее в больницу, где они узнали, что произошло. Ее тело хранят для вскрытия, чтобы установить, была ли ее смерть результатом осложнений после неудачной операции.

«Охраннику предъявлено обвинение, и он находится под стражей в полиции», - сказал представитель полиции Лахора Али Сафдар.

Сотрудники больницы Мэйо заявили, что Батт был уволен два года назад за попытку вымогательства денег у пациентов.