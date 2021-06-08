Байден выразил поддержку суверринетету Украны на фоне "российской агрессии"

Байден пригласил Зеленского в Вашингтон в июле. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским обсудил поддержку Украине на фоне "продолжающейся российской агрессии".

"Байден подтвердил устойчивую поддержку со стороны США суверенитету Украины и территориальной целостности", - сказано в заявлении Джен Псаки, распространенном пресс-службой Белого дома.

По ее словам, президенты двух стран обсудили стратегическое партнерство по искоренению коррупции и проведению реформ" и "евроатлантические устремления Украины". Джен Псаки подтвердила, что Джо Байден ждет Зеленского в Вашингтоне в июле.

Напомним, ранее состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского, на котором второй получил приглашение в Вашингтон этим летом. Сам же Зеленский в одном из своих интервью заявил, что готов встретиться с Байденом до 16 июня в Женеве, где пройден американо-российский саммит.