Юрист рассказал о том, кто из россиян может рассчитывать на пособие от государства этим летом

1 августа будет произведен перерасчет выплат для работающих пенсионеров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский рассказал, что некоторые категории пенсионеров, семьи с детьми и беременные женщины могут рассчитывать на новые соцвыплаты от государства или на повышение уже назначенных пособий.

Он напомнил, что 1 августа будет произведен перерасчет выплат для работающих пенсионеров. Страховое пособие вырастет почти на 300 рублей, что составляет 3 индивидуальных пенсионных коэффициента. Семьи, в которых есть дети в возрасте от 8 до 16 лет, получат по 10 тысяч рублей на каждого, сказал юрист изданию "Прайм".

Чуть ранее, с 1 июля, на пособия в 6350 рублей смогут рассчитывать беременные женщины, которые по разным причинам оказались в трудном финансовом положении. Для этого они должны встать на учет в ранние сроки беременности, а именно до 12 недель.

Финансовая поддержка от государства положена неполным семьям, в которых есть дети в возрасте от 8 до 16 лет. Они получат выплаты в размере 5650 рублей.