Последние новости на утро 8 июня 2021: Байден выразил поддержку Украине на фоне "российской агрессии"

Важные новости утра. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский президент Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским выразил поддержку Украине на фоне "российской агрессии". Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сделавшая заявление после телефонной беседы двух лидеров. Она также подтвердила, что Зеленский приглашен этим летом в Белый дом.

Посольство РФ в Вашингтоне назвало учения Arctic Challenge "провокационными". Российские специалисты считают, что усиление присутствия в Арктике не способствует укреплению доверия в Европе. Учения Arctic Challenge с использованием боевой авиации в Европе каждые два года проводят ВВС Финляндии, Швеции и Норвегии.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что российские ученые рассматривают вопрос применения вакцины "Спутник V" для беременных. Он отметил, что решение будет вынесено в течении нескольких недель.

Россиянам рассказали об особенностях июньских выходных перед Днем России в 2021 году. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час, а те, кто в этот период отправился в заслуженный отпуск, получат дополнительный день из-за выпадающих на это время выходных.

Принц Гарри придумал имя для своей дочери еще в 2019 году. Девочка названа в честь двух венценосных женщин королевства. Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор получила свое имя в честь королевы Великобритании Елизаветы II и покойной матери Гарри - принцессы Дианы. Именно Лилибет называли монарха в детстве. Отмечено, что о рождении девочки, ставшей 11-й правнучкой королевы и еще одной наследницей на королевский престол, Букингемский дворец, как и весь остальной мир, узнал из социальных сетей после заявления Гарри и Меган.