Вице-премьер Украины: Молчание Запада насчет вступления Украины в НАТО — самая большая ошибка альянса

Украинский вице-премьер заявила о "самой большой ошибке" НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила о "самой большой ошибке" НАТО. Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам Стефанишиной, после саммита НАТО в 2008 году в Бухаресте украинское правительство ожидает "исторические ответы".

- И таким историческим ответом будет то, что мы ожидаем увидеть не только на фоне предстоящего саммита, но мы хотим увидеть ответ и день, который будет видимым для членства Украины в НАТО, — сообщила она.

Однако западные страны уже на протяжении 13 лет молчат по вопросу вступления Украины в НАТО, что и является, по мнению Стефанишиной, "самой большой ошибкой" Североатлантического альянса.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО надо решать немедленно. Он выразил обеспокоенность тем, что уже на следующей неделе в Брюсселе состоится саммит лидеров стран НАТО без участия Украины. Зеленский выразил мнение, что со временем у Украины получится вступить в НАТО, но сам же отметил, что украинцы все меньше в это верят.