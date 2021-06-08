Федерация профсоюзов России попросила вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий

В ФНПР попросили Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо российскому лидеру Владимиру Путина с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам.

Федерация выразила обеспокоенность затяжкой выполнения поручений президента. В письме также указано, что правительство РФ не приняло все законопроекты депутатов и при этом не предложило ничего по данному вопросу.

- Затянувшаяся пауза сдерживает решение вопроса по изменению материального положения многих тысяч пенсионеров <...>. ФНПР просит Вас вмешаться в сложившуюся ситуации, — говорится в письме ФНПР.

В федерации уверены, что этот вопрос будет решен. Также в письме говорится о необходимости вернуть недоплаченные деньги работающим пенсионерам и вернуть индексацию.

В начале апреля 2021 года законодательное собрание Севастополя внесло в Государственную думу законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам с 2022 года. Авторы законопроекта говорят о том, что применение данной меры "крайне негативно сказалось на финансовом положении пенсионеров и привело к существенному снижению покупательной способности граждан".