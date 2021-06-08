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Общество8 июня 2021 8:52

Каждый десятый россиянин летом добирается до работы на велосипеде

Чаще всего этим способом добраться до работы пользуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и Ижевска
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Опрос показал, что каждый десятый россиянин летом добирается до работы на велосипеде

Опрос показал, что каждый десятый россиянин летом добирается до работы на велосипеде

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каждый десятый житель России летом ездит на работу на велосипеде. Об этом гласят итоги исследования сервиса "Зарплата.ру".

Опрос проводился с 31 мая по 2 июня. В нем приняли участие 1,7 тысячи человек из всех регионов России.

- Девять процентов опрошенных предпочитают добираться до рабочего места на собственном велосипеде. При этом в большей степени предпочтение велотранспорту отдают мужчины – 89% против 11% женщин, — цитирует текст итогов опроса РИА Новости.

Сообщается, что чаще всего этим способом добраться до работы пользуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и Ижевска. Реже всего — Новосибирска и Самары. При этом большинству велосипедистов от 18 до 25 лет.

Ранее опрос показал, что около 53% россиян планировали развитие своей карьеры на 10 лет, и только у 10% из них она пошла по намеченному пути. Только 5% респондентов отметили, что их карьера пошла куда лучше, чем они планировали. Около 38% сообщили, что их карьера сложилась хуже ожидаемого. При этом большинство из них оказались мужчины — 41%, недовольных своим положением женщин оказалось 34%.