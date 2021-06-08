В Китае сравнили обвинения в создании коронавируса с ложью об оружии у Ирака

В китайском посольстве сравнили обвинения в создании коронавируса с ложью об оружии у Ирака Фото: Иван МАКЕЕВ

Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй сравнил версию о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции с лживыми обвинениями о том, что у Ирака имелось оружие массового уничтожения.

- Происхождение COVID-19 - научный вопрос, и его следует совместно изучать ученым всего мира, а не политизировать... Кампания, направленная на политизацию исследования происхождения и дискредитации Китая, не отличается от лжи о том, что Ирак обладает оружием массового уничтожения, прозвучавшей 12 лет назад, — написал он у себя в Twitter.

Пэнъюй добавил, что любой вывод о происхождении COVID-19 должен быть сделан в соответствии с процедурами ВОЗ и быть научно обоснованным.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты настаивают на необходимости провести "прозрачное расследование" причин, которые привели к распространению коронавируса по всему миру, причем в этом расследовании должен участвовать и Китай. Она добавила, что Пекин с самого начала «не был прозрачным» в вопросе происхождения коронавируса, и теперь у властей КНР «появилась возможность стать прозрачными» и предоставить информацию, к которой американцы хотели бы получить доступ.