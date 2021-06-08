В России введут цифровые профили для школьников и детсадовцев к концу 2022 года

До конца 2022 года в России введут цифровые профили для школьников и детсадовцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно концепции Минпросвещения, в России до конца 2022 года введут цифровой профиль обучающегося. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

Цифровой профиль будет обязательным и появится у молодых россиян, например, при зачислении в детский сад или первый класс. В нем будут фиксировать все достижения учеников. Также в профиле будут содержаться актуальные сведения "необходимые для идентификации в рамках образовательного процесса".

Таким образом власти хотят уменьшить скопление массивов данных о ребенке в разных источниках.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что внедрение цифровой образовательной среды позволит автоматически проверять домашние задания школьников. Он отметил, что создание такой среды является важным элементом поддержки учителей. Кроме того, это позволит выстраивать индивидуальную траекторию обучения школьника.