Путин: необходимо извлечь уроки из пандемии

Путин призвал извлечь уроки из пандемии коронавируса Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин призвал извлечь уроки из пандемии коронавируса, подчеркнув, что для полной победы над COVID-19 необходимо консолидировать усилия стран.

«Хотя еще рано говорить о победе над коронавирусом, сейчас важно задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуаций», – сказано в обращении Путина к участникам международного форума «Примаковские чтения».

Как отметил президент, немногие государства оказались готовыми к такому серьезному вызову, как пандемия коронавируса. Он также обратил внимание, что наряду с COVID-19 мировой безопасности по-прежнему угрожают террористические группировки, киберпреступники и эскалация военных конфликтов в различных регионах мира.

Как писал сайт kp.ru, ранее российский лидер обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем борьбу с пандемией коронавирусной инфекции и перспективы сертификации в Евросоюзе российской вакцины «Спутник V».

С начала пандемии COVID-19 в мире заболели 174 382 022 человека, из которых умерли 3 752 212 инфицированных.