Рябков: разрушение ДОН не настраивает РФ на оптимистический лад в отношениях с США

Сергей Рябков сообщил, что разрушение ДОН не настраивает РФ на оптимистический лад в отношениях с США Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что разрушение Договора по открытому небу не настраивает Москву на оптимистический лад в отношениях с Вашингтоном.

Рябков сообщил об основательной подготовке к саммиту Владимира Путина и Джо Байдена.

- Мы готовимся к саммиту предельно основательно. Целый ряд вопросов находится в продвинутой стадии проработки. Не все они закрыты, — сказал он.

Замглавы МИД РФ добавил, что разрушение Договора по открытому небу не настраивает Россию на оптимистический лад в отношениях с США. Он подчеркнул, что двухсторонних договоренностей с американской стороной по открытому небу не будет в любом случае.

Также Рябков считает, что при президентстве Джо Байдена нет признаков положительных изменений деструктивной роли США на Украине.

Ранее Сергей Рябков заявил, что российскому правительству понятна политика США на Украине. Так он прокомментировал недавние телефонные переговоры украинского и американского лидеров Владимира Зеленского и Джо Байдена. Рябков отметил, что переговоры являются "неизбежным элементом" попыток показать хорошее взаимопонимание между правительствами США и Украины. По его мнению, переговоры президентов никак не повлияли на "общую диспозицию".