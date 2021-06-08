Украина оставила Иосифа Кобзона и Василия Ланового в списке «угроз безопасности» после их смерти Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Министерство культуры Украины оставило певца Иосифа Кобзона и актера Василия Ланового в перечне лиц, которые создают «угрозу национальной безопасности» республики.

В списке, последнее обновление которого произошло 28 мая 2021 года, значатся 199 человек. Кроме Кобзона и Ланового, там также присутствуют умершие актеры Валентин Гафт и Олег Табаков.

Как пояснил РИА Новости руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, Украина не вычеркивает покойных деятелей культуры из перечня «угроз нацбезопасности», потому что стремится навсегда порвать культурные связи Россией. Также Золотарев полагает, что украинский Минкульт до сих пор не проверил информацию о том, кто из списка уже умер. Это в очередной раз говорит о низком качестве работы государственного аппарата, отметил эксперт.

Внесение артистов в «черный список» Минкульта Украины означает запрет на показ концертов, передач, фильмов и сериалов по украинскому телевидению с их участием, а также запрет въезда на территорию страны.

Как писал сайт kp.ru, в мае этого года в перечень попали российские актеры Игорь Копылов, Игорь Петренко и Мария Миронова.