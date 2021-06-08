Квартиры от недобросовестных застройщиков смогут передавать очередникам на жилье

Жилье от недобросовестных застройщиков смогут передавать очередникам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фонд защиты прав дольщиков получил возможность передавать часть квартир в домах от недобросовестных застройщиков не только обманутым дольщикам, но и стоящим в очереди на получение жилья. Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

- Новое постановление расширяет полномочия фонда, позволяя ему решать проблемы не только обманутых дольщиков, но и тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий и имеет право на получение жилья от государства. В их числе люди, живущие в аварийных домах, граждане с низким уровнем дохода, дети-сироты, многодетные семьи, инвалиды, — говорится в сообщении пресс-службы российского правительства.

В 2019 году обманутых дольщиков освободили от уплаты НДФЛ на компенсацию. Норма федерального закона об освобождении от уплаты НДФЛ применяется в отношении выплат, полученных дольщиками, начиная с налогового периода 2019 года.