Газзаев дал оптимистичный прогноз на выступление сборной России на Евро-2020

Известный российский тренер Валерий Газзаев в интервью "КП Спорт" рассказал, какого результата он ждёт от сборной России на чемпионате Европы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Известный российский тренер Валерий Газзаев в интервью "КП Спорт" рассказал, какого результата он ждёт от сборной России на чемпионате Европы.

"Надеюсь, до полуфинала она дойдет, - заявил самый титулованный тренер в истории российского футбола. - Объясню свою логику. Если наша сборная на чемпионате мира вошла в восьмерку лучших команд мира, то надо и дальше прогрессировать. И уже на чемпионате Европы, мне кажется, команда должна поставить такую задачу – полуфинал. Зачем тогда участвовать, если не ставить глобальных задач? Думаю, что это правильная постановка вопроса, исходя из амбиций наших игроков и болельщиков. Тем более, что на чемпионатах Европы всегда наша сборная выступает удачно. В 2008 году дошли до полуфинала, в 1960-м сборная СССР выиграла чемпионат Европы".

Кроме того, Валерий Газзаев в интервью "КП Спорт" дал свою оценку появлению во главе тренерского штаба ЦСКА своего бывшего игрока Ивицы Олича. А так же прокомментировал решение Игоря Акинфеева не выступать за сборную России и назвал самого яркого игрока в составе национальной команды страны.