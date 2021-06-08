МИД РФ: Санкционный прессинг немного помешал, но не сорвал строительство «Северного потока – 2»

Российский газ поступит в Европу вне зависимости от решений США, заявили в МИД РФ Фото: REUTERS

Санкции Соединенных Штатов в отношении газопровода «Северный поток – 2» оказали незначительное влияние на реализацию проекта, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябов.

«Достроить «Северный поток – 2» у нас получится. Санкционный прессинг кое в чем помешал, но не сорвал (проект)», – ответил Рябков на соответствующий вопрос журналистов.

Как отметил замглавы МИД РФ, Москва не придает значения информации о возможном перерыве в «санкционном угаре», равно как не обращает внимания на сигналы о новых санкциях. Рябков заявил, что Европа будет получать российский газ вне зависимости от любых решений Вашингтона.

Как писал сайт kp.ru, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен назвал завершение строительства «Северного потока – 2» свершившимся фактом. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» станет «оружием» в руках российских властей.

Напомним, что ранее Вашингтон не стал усиливать санкционную политику относительно российского проекта «Северный поток – 2», который, по словам специалистов, завершен на 93%. На сегодняшний день до германского берега осталось 100 километров.