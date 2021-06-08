Сенатор Рязанский прокомментировал возможность индексации пенсий работающим пенсионерам

Валерий Рязанский прокомментировал возможность индексации пенсий работающим пенсионерам Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Председатель Союза пенсионеров России и первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал возможность индексации пенсий работающим пенсионерам.

- Все-таки проблемы с бюджетом имеют место, и когда выбор идет о том, кому в приоритетах сейчас требуется оказать первоочередную помощь и поддержку, приоритет — это семьи с детьми, — сказал Рязанский в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он добавил, что в будущем индексация будет возвращена "при первой же возможности", так как "это справедливо".

Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо российскому лидеру Владимиру Путина с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам.В федерации уверены, что этот вопрос будет решен. Также в письме говорится о необходимости вернуть недоплаченные деньги работающим пенсионерам и вернуть индексацию.