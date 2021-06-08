Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 июня 2021 11:25

Сенатор Рязанский прокомментировал возможность индексации пенсий работающим пенсионерам

Сейчас с бюджетом есть проблемы, индексацию вернут, когда они будут решены, отметил председатель Союза пенсионеров России
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Валерий Рязанский прокомментировал возможность индексации пенсий работающим пенсионерам

Валерий Рязанский прокомментировал возможность индексации пенсий работающим пенсионерам

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Председатель Союза пенсионеров России и первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал возможность индексации пенсий работающим пенсионерам.

- Все-таки проблемы с бюджетом имеют место, и когда выбор идет о том, кому в приоритетах сейчас требуется оказать первоочередную помощь и поддержку, приоритет — это семьи с детьми, — сказал Рязанский в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он добавил, что в будущем индексация будет возвращена "при первой же возможности", так как "это справедливо".

Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо российскому лидеру Владимиру Путина с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам.В федерации уверены, что этот вопрос будет решен. Также в письме говорится о необходимости вернуть недоплаченные деньги работающим пенсионерам и вернуть индексацию.